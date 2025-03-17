UTair увеличит полеты между Сургутом и Баку

Летом самолеты компании UTair станут чаще летать между городами России и Азербайджана – Сургутом и Баку. К рейсам по средам добавят полеты по пятницам и воскресеньям.

Авиакомпания UTair увеличит число рейсов между российским городом Сургут и столицей Азербайджана, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Больше рейсов планируется сделать летом из-за возросшего спроса на поездки. Если ранее самолеты летали только по средам, то теперь будут добавлены рейсы по пятницам и воскресеньям. Первый самолет отправится в Баку по расширенной программе уже в первый летний месяц.

Вылет из Сургута запланирован на 6 июня (пятница) в 06:40, прибытие в Баку – в 10:05. По воскресеньям рейс будет осуществляться вечером: вылет из Сургута произойдет в 17:15, приземление в Баку – в 20:40.