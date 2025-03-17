Вестник Кавказа

UTair увеличит полеты между Сургутом и Баку

UTair увеличит полеты между Сургутом и Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Летом самолеты компании UTair станут чаще летать между городами России и Азербайджана – Сургутом и Баку. К рейсам по средам добавят полеты по пятницам и воскресеньям.

Авиакомпания UTair увеличит число рейсов между российским городом Сургут и столицей Азербайджана, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Больше рейсов планируется сделать летом из-за возросшего спроса на поездки. Если ранее самолеты летали только по средам, то теперь будут добавлены рейсы по пятницам и воскресеньям. Первый самолет отправится в Баку по расширенной программе уже в первый летний месяц.

Вылет из Сургута запланирован на 6 июня (пятница) в 06:40, прибытие в Баку – в 10:05. По воскресеньям рейс будет осуществляться вечером: вылет из Сургута произойдет в 17:15, приземление в Баку – в 20:40.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
515 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Red Wings возобновит полеты между Баку и Москвой

Red Wings возобновит полеты между Баку и Москвой

Ифтар в Москве от Фонда Гейдара Алиева

Ифтар в Москве от Фонда Гейдара Алиева

Диалог России и Армении ждет перезагрузка?

Диалог России и Армении ждет перезагрузка?

Азербайджан станет участником выставки &quot;Россия-Halal Expo&quot;

Азербайджан станет участником выставки "Россия-Halal Expo"

Россия удвоила экспорт в Азербайджан

Россия удвоила экспорт в Азербайджан

Путин поздравил Ильхама Алиева и лидеров Центральной Азии с Наврузом

Путин поздравил Ильхама Алиева и лидеров Центральной Азии с Наврузом

Мария Захарова: мы приветствуем визиты лидеров Азербайджана и Армении в Москву на 9 мая

Мария Захарова: мы приветствуем визиты лидеров Азербайджана и Армении в Москву на 9 мая

&quot;Ираэро&quot; запустит самолеты между Баку и Чебоксарами

"Ираэро" запустит самолеты между Баку и Чебоксарами

Переводы в Азербайджан из России достигли $497 млн в 2024 году

Переводы в Азербайджан из России достигли $497 млн в 2024 году

Москва: трехсторонняя рабочая группа с Баку и Ереваном не закрывалась

Москва: трехсторонняя рабочая группа с Баку и Ереваном не закрывалась

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы