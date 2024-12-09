Вестник Кавказа

Кафе загорелось в центре Краснодара

Пожарная машина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники МЧС борются с огнем в кафе в Краснодаре. На одной из улиц города ограничено движение транспорта.

В Краснодаре загорелось кафе в центре города, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. 

К месту происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы, которые приступили к ликвидации возгорания. Площадь пожара составила около 160 кв м. 

Сообщается, что по причине инцидента временно ограничено движение транспорта по улице Красной. Автомобили не пускают на участок от ул Чапаева до ул Карасунской. 

Также изменен маршрут автобуса №2Е. Общественный транспорт пущен по улице Октябрьской. 

Причины возгорания пока не уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

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