Вестник Кавказа

Суд наказал подростка за драку в школе Краснодара

Суд наказал подростка за драку в школе Краснодара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Региональный суд вынес приговор подростку, начавшему драку с холодным оружием в школе Краснодара в начале месяца. Он получил штраф в 30 тыс рублей. После школьник и его родители будут выдворены из РФ.

Подросток, начавший драку с ножом в одной из школ Краснодара, получил судебный приговор, рассказала объединенная пресс-служба судов региона.

Заседание было в закрытом режиме. Мальчика признали виновным в хулиганстве с применением оружия. Он получил штраф в 30 тыс рублей из-за его возраста и других необозначенных обстоятельств.

Также после оплаты штрафа школьника и его родителей выдворят из России.

Напомним, что конфликт учеников в школе No94 в Краснодаре случился 6 декабря уходящего года. В его результате пострадали пятеро участников драки, несколько из них оказались в больнице с ранами и сотрясением мозга.

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