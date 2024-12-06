Вестник Кавказа

Школьника отправили под суд из-за драки в Краснодаре

Школьника отправили под суд из-за драки в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В начале декабря в одной из школ Краснодара произошла драка. Зачинщик потасовки, использовавший для нападения нож, будет наказан в суде за хулиганство.

Ученик, начавший драку с ножом в одной из школ Краснодара, будет наказан в суде за хулиганство, рассказали в региональной прокуратуре.

«Прокурор Прикубанского административного округа города Краснодара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14-летнего подростка. Он обвиняется по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганстве)»

- прокуратура Краснодарского края

Напомним, что 6 декабря произошла драка с использованием ножа внутри школы No94 в Краснодаре. В результате происшествия пострадали пять учеников: двое мальчика попали в больницу с ранениями и сотрясением мозга, остальные отделались легкими травмами и были отпущены домой.

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