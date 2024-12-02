Вестник Кавказа

Потасовка в школе Краснодара привела к уголовному делу

Потасовка в школе Краснодара привела к уголовному делу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уголовное дело возбуждено по факту драки школьников с применением холодного оружия в учебном заведении кубанской столицы. В результате происшествия пятеро участников драки попали в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело из-за драки в одной из школ Краснодара, где получили травмы 5 учеников, рассказали в СКР по региону.

Сейчас в школе находятся сотрудники СК и криминалисты. Они устанавливают все детали происшествия, а также оценивают действия администрации учебного заведения.

Полицейские общаются с зачинщиком конфликта, пронесшим в школу нож. Руководитель Кубани потребовал разобраться, как школьник пронес в здание холодное оружие.

Ранее сообщалось о троих пострадавших учениках. Позже выяснилось, что травмы получили пятеро детей. О ситуации также осведомлена уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"К счастью, угрозы для жизни ребят нет"

- Мария Львова-Белова

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