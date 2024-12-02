Вестник Кавказа

Конфликт школьников привел к драке в Краснодаре

Конфликт школьников привел к драке в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Между школьниками произошел конфликт, который привел к потасовке в учебном заведении. После нее в больницу попали трое участников происшествия.

В одной из школ Краснодара произошла потасовка между учениками, из которых трое получили травмы, рассказали в городской администрации.

«В школе №94-Ф посёлка Российского произошёл конфликт среди школьников. В результате пострадали трое учеников, они уже под наблюдением медиков.»

- администрация Краснодара

Сотрудники полиции находятся на месте и выясняют детали происшествия. О причинах драки еще неизвестно.  

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