Конфликт школьников привел к драке в Краснодаре

Между школьниками произошел конфликт, который привел к потасовке в учебном заведении. После нее в больницу попали трое участников происшествия.

В одной из школ Краснодара произошла потасовка между учениками, из которых трое получили травмы, рассказали в городской администрации.

«В школе №94-Ф посёлка Российского произошёл конфликт среди школьников. В результате пострадали трое учеников, они уже под наблюдением медиков.»

- администрация Краснодара

Сотрудники полиции находятся на месте и выясняют детали происшествия. О причинах драки еще неизвестно.