Вестник Кавказа

Школа дымилась в Краснодаре

Задымление
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодаре задымилось учебное заведение. Из здания эвакуировали 800 человек. Возгорание было ликвидировано.

В Краснодаре произошло задымление школы №93, оно было уничтожено, сообщает пресс-служба городского МЦУ.

К месту происшествия прибыли спасательные, которые незамедлительно приступили к эвакуации находящихся внутри людей. Из здания вывели 800 человек.

В МЦУ Краснодара отметили, что задымление произошло под лестничной клеткой на первом этаже. Пожарные полностью ликвидировали его.

Стоит добавить, что во время спасательной операции огнеборцы обнаружили на месте происшествия сожженную бумагу. Она и стала причиной задымления.

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