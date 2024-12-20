Вестник Кавказа

Чечня объявила траур 28 декабря в связи с авиакатастрофой под Актау

Соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой с самолетом компании “Азербайджанские авиалинии“ в Актау
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Чечни приняли решение объявить 28 декабря днем траура в связи с крушением самолета Азербайджанских авиалиний. Все учреждения приспустят флаги и остановят развлекательные мероприятия.

В связи с трагедией с самолетом Азербайджанских авиалиний власти Чечни решили объявить траур 28 декабря, согласно документу, подписанному главой республики Рамзаном Кадыровым.

«В связи с авиакатастрофой самолета Embraer 190, следовавшего по маршруту Баку-Грозный, произошедшей 25 декабря 2024 года в районе города Актау Республики Казахстан, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким постановляю объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря 2024 года»

- документ

В этот день на территории Чечни будут приспущены флаги и остановлены все развлекательные мероприятия.

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