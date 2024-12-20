Ферма капибар открылась на Ставрополье

В Шпаковском районе Ставропольского края заработала ферма с капибарами, прибывшими в российский регион из Южной Америки. Предполагается, что они будут особенно интересны школьникам.

На Ставрополье начала работу первая в СКФО ферма капибар. Она находится в Шпаковском районе, где нашли новый дом обитатели Южной Америки.

В связи с открытием фермы глава краевого Минтуризма Андрей Толбатов подчеркнул, что агротуризм в Ставропольском крае и России в целом начал обретать популярность, особенно у семей с детьми. На местных фермах с экскурсиями с начала 2024 года побывали более 250 тыс человек, из которых большинство – ученики школ.

На Ставрополье также открылись фермы с верблюдами, альпаками и буйволами.