Скульптурный парк украсит район Ставрополья к 2029 году

В 2029 году парк бетонных скульптур в Кочубеевском районе Ставропольского края будет полностью достроен. В данный момент он уже доступен для посещения.

Скульптурный парк для семейного отдыха в Кочубеевском районе Ставропольского края получит свыше 100 млн рублей от частного инвестора. Проект планируют завершить к 2029 году, рассказали в местной администрации.

«Реализация инвестпроекта началась в этом году, а планируемая дата завершения строительства парка - 2029 год. К настоящему времени освоено 20 млн рублей инвестиций. На эти средства благоустроена часть территории парка, создана инфраструктура»

- администрация Кочубеевского района

Парк уже доступен для посещения. Здесь стоят десятки скульптур сказочных персонажей и проводят развлекательные мероприятия для детей и взрослых. К 2029 году в парке появится еще больше скульптур, и он обретет завершенный вид.

Ранее сообщалось, что парк скульптур в Кочубеевском районе посетили свыше 13 тыс посетителей за первое полугодие текущего года.