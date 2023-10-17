Вестник Кавказа

Новая дорога свяжет Грузию с Турцией через три года

Новая дорога свяжет Грузию с Турцией через три года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Между Грузией и Турцией в ближайшие годы будет построена новая автодорога. Ожидается, что магистраль будет готова в 2028 году.

Из Грузии в Турцию проложат новую автомобильную дорогу, служба экологического надзора 25 декабря выдала соответствующее разрешение.

Проект включает строительство двухполосного тоннеля и мостов. Дорога до границы с Турцией обойдется в 620 млн лари. Проект будет реализовываться при финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР).

Тоннель пройдет от Батуми до Сарпи, его протяженность составит 7,6 км, он будет составлять почти 70% новой транспортной артерии к границе.

Ожидается, что дорога будет готова в 2028 году.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
870 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Эрдоган поздравил Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии

Эрдоган поздравил Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии

Ситуацию в Грузии может усугубить участие третьих сторон - Турция

Ситуацию в Грузии может усугубить участие третьих сторон - Турция

Турецкие спасатели ищут пострадавших на дороге из Турции в Грузию

Турецкие спасатели ищут пострадавших на дороге из Турции в Грузию

Оползень сошел рядом с границей Грузии и Турции

Оползень сошел рядом с границей Грузии и Турции

Признано ЮНЕСКО: Азербайджанский тандыр и другие кулинарные традиции

Признано ЮНЕСКО: Азербайджанский тандыр и другие кулинарные традиции

Азербайджан, Турция и Грузия обсудят будущее региона в Анкаре

Азербайджан, Турция и Грузия обсудят будущее региона в Анкаре

Грузия продолжает наращивать внешнюю торговлю

Грузия продолжает наращивать внешнюю торговлю

Границу Турции и Грузии тряхнуло на 5

Границу Турции и Грузии тряхнуло на 5

Где увидеть природу Грузии: топ-9 самых красивых национальных парков и заповедников

Где увидеть природу Грузии: топ-9 самых красивых национальных парков и заповедников

Премьер Грузии выразил соболезнования Турции в связи с терактом

Премьер Грузии выразил соболезнования Турции в связи с терактом

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы