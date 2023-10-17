Новая дорога свяжет Грузию с Турцией через три года

Между Грузией и Турцией в ближайшие годы будет построена новая автодорога. Ожидается, что магистраль будет готова в 2028 году.

Из Грузии в Турцию проложат новую автомобильную дорогу, служба экологического надзора 25 декабря выдала соответствующее разрешение.

Проект включает строительство двухполосного тоннеля и мостов. Дорога до границы с Турцией обойдется в 620 млн лари. Проект будет реализовываться при финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР).

Тоннель пройдет от Батуми до Сарпи, его протяженность составит 7,6 км, он будет составлять почти 70% новой транспортной артерии к границе.

Ожидается, что дорога будет готова в 2028 году.