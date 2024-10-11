Осетинские кибермошенники выманивали у россиян деньги и личные данные

Российским силовикам удалось вычислить и обезвредить в Северной Осетии банду кибермошенников, которые обманывали россиян, призывая их не доверять мошенникам, а сами крали у них деньги и персональные данные.

Силовики задержали в Северной Осетии банду, в которую входили шесть человек: пятеро местных жителей обзванивали жителей разных регионов России по указанию 21-летнего главаря из Ленинградской области, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Работала банда в течение полутора месяцев – "работу" ее "сотрудники" нашли в интернете. Они массово рассылали сообщения с просьбой не доверять телефонным звонкам неизвестных, а сами предлагали "защититься" от мошенников, пройдя по ссылке на сайт с вредоносной программой, которая открывала мошенникам доступ к персональным данным и аккаунту на портале Госуслуг, передает "АиФ-Ставрополье".

В ходе обысков в домах подозреваемых у них конфисковали компьютеры, электронные носители информации, банковские карты, сим-карты для мобильных телефонов и деньги.

Пока выявлены десять случаев мошенничества в отношении жителей разных регионов России, а отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о мошенничестве и неправомерном доступе к информации.