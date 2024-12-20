Вестник Кавказа

Экс-замглавы Минобрнауки Дагестана останется под арестом до февраля

Экс-замглавы Минобрнауки Дагестана останется под арестом до февраля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд продлил меру пресечения для бывшего замглавы регионального Минобрнауки Дагестана. Экс-чиновника подозревают в получении крупной взятки.

В Дагестане продлили на несколько месяцев арест бывшему заместителю главы Минобрнауки РД Халиду Нурмагомедову. Об этом поведали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Согласно решению Советского районного суда Махачкалы, чиновник будет находиться под арестом до 7 февраля.

Следствие полагает, что в период с 2013 по 2023 годы мужчина получил 60 млн рублей от руководителя одной из коммерческих организаций. За это он обещал помочь с подписанием госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ.

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