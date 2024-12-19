Зурабишвили держит в секрете свои планы на день инаугурации

Президент Грузии Зурабишвили, чьи полномочия кончатся в воскресенье, не стала рассказывать о своих планах на этот день. Она отметила, что останется президентом, так как инаугурация нового главы государства, по ее мнению, нелегитимна.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили еще раз подтвердила свое намерение "остаться президентом" после инаугурации Михаила Кавелашвили.

"Инаугурация президента не имеет законной силы, поэтому я остаюсь президентом и продолжаю работать"

– Зурабишвили

Инаугурация запланирована на воскресенье 29 декабря, она пройдет в здании парламента Грузии.

Зурабишвили не стала оглашать свои планы на день инаугурации. Сообщить, что она собирается делать, уходящий президент намерена в воскресенье. Правящая партия "Грузинская мечта" не должна знать о ее планах заранее, добавила Зурабишвили в беседе с британским подкастом Rest Is Politics в пятницу.