Вестник Кавказа

В Баку оценили состояние пострадавших в авиакатастрофе под Актау

Постель больного в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минздраве сообщили, что состояние пострадавших в авиакатастрофе удовлетворительное. В ведомстве добавили, что ситуация находится под контролем.

Глава азербайджанского Минздрава Теймур Мусаев рассказал о состоянии граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане, после первичных обследований.

Он заявил, что состояние раненых оценивается как удовлетворительное. Мусаев отметил, что пострадавших госпитализировали в Yeni Klinika.

Министр также сообщил, что состояние трех граждан республики, которые сейчас находятся в Казахстане, оценивается как средней тяжести.

Мусаев добавил, что ситуация находится под контролем, в Казахстан из Баку отправится группа врачей и медсестер.

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря. Самолет AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Актау.

Жертвами крушения лайнера стали 38 человек: 3 члена экипажа и 35 пассажиров.

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