Вестник Кавказа

В Краснодаре 29 и 30 декабря откроются ярмарки выходного дня

Девушка на Ярмарке ГУМ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ярмарочные павильоны будут работать в Краснодаре 29 и 30 декабря. Жители города смогут приобрести подарки и деликатесы к праздничному столу.

Жители Краснодара смогут закупить все необходимое для праздника на ярмарках выходного дня, которые откроются на 11 площадках 29 и 30 декабря, передали в администрации кубанского города.

Отмечается, что начало работы торговых площадок перенесли на день из-за изменения рабочего графика в последнюю неделю года.

Краснодарцы и гости города смогут приобрести деликатесы, кондитерскую продукцию, фрукты и другие товары.

Торговые площадки будут функционировать на ул Длинной, Уральской, Евдокии Бершанской, Героя Ярцева, Архитектора Ишунина, Дзержинского, Каляева, Одесской, Восточно-Кругликовской, а также на проспекте Чекистов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
865 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Две ярмарки порадуют махачкалинцев перед Новым годом

Две ярмарки порадуют махачкалинцев перед Новым годом

Жителей Краснодара порадует рождественская ярмарка

Жителей Краснодара порадует рождественская ярмарка

Новогодние блюда представят на ярмарке в Ереване

Новогодние блюда представят на ярмарке в Ереване

Новогодние ярмарки во Владикавказе откроются 13 декабря

Новогодние ярмарки во Владикавказе откроются 13 декабря

Жителей Ставрополя ожидает первая зимняя ярмарка

Жителей Ставрополя ожидает первая зимняя ярмарка

Купить елку и украшения можно будет на ярмарке в Невинномысске

Купить елку и украшения можно будет на ярмарке в Невинномысске

На Ставрополье познакомятся с продукцией Ингушетии и Чечни

На Ставрополье познакомятся с продукцией Ингушетии и Чечни

В Геленджике открылась новогодняя ярмарка

В Геленджике открылась новогодняя ярмарка

Новогодняя столица России: как встретить Новый год в Кирове и что там посмотреть?

Новогодняя столица России: как встретить Новый год в Кирове и что там посмотреть?

В Ставрополе откроются две ярмарки выходного дня

В Ставрополе откроются две ярмарки выходного дня

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы