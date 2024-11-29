В Краснодаре 29 и 30 декабря откроются ярмарки выходного дня

Ярмарочные павильоны будут работать в Краснодаре 29 и 30 декабря. Жители города смогут приобрести подарки и деликатесы к праздничному столу.

Жители Краснодара смогут закупить все необходимое для праздника на ярмарках выходного дня, которые откроются на 11 площадках 29 и 30 декабря, передали в администрации кубанского города.

Отмечается, что начало работы торговых площадок перенесли на день из-за изменения рабочего графика в последнюю неделю года.

Краснодарцы и гости города смогут приобрести деликатесы, кондитерскую продукцию, фрукты и другие товары.

Торговые площадки будут функционировать на ул Длинной, Уральской, Евдокии Бершанской, Героя Ярцева, Архитектора Ишунина, Дзержинского, Каляева, Одесской, Восточно-Кругликовской, а также на проспекте Чекистов.