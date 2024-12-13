Вестник Кавказа

Две ярмарки порадуют махачкалинцев перед Новым годом

Новогодние украшения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале откроются две новогодние ярмарки. Одна пройдет в центре города, а вторая – в парке имени 50-летия Октября.

Для жителей и гостей Махачкалы организуют две крупные ярмарки. Они откроются перед зимними праздниками.

Как пишет пресс-служба Минпромторга РД, 21 декабря в Махачкале стартует "Новогодняя ярмарка, которая продлится до 31 декабря включительно.

Торговые точки уже установлены на проспекте имени Расула Гамзатова. На ярмарке можно будет приобрести продукцию и промыслы от местных производителей по низким ценам.

Помимо этого, в рамках ярмарки запланирована и развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также народных ансамблей.

Еще одна ярмарка состоится в дагестанской столице с 25 по 27 декабря в парке имени 50-летия Октября. Это будет рыбная сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к Новому году.

Как заявили в Комитете по рыбному хозяйству республики, на ней будут представлены свежая и переработанная рыба, морепродукты и товары местного производства.

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