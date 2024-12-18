Вестник Кавказа

Самолет AZAL, летевший из Баку в Минводы, вернулся обратно

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Рейс AZAL, вылетевший из Баку в Минводы, развернулся в небе и возвратился в аэропорт вылета. Ранее в авиакомпании заявили, что временно ограничат полеты в Грозный и Махачкалу.

Пассажирский лайнер компании "Азербайджанские авиалинии"  (AZAL), который направлялся в Минводы из Баку, вернулся в аэродром вылета, об этом сообщили в пресс-служба перевозчика. 

Командир воздушного судна получил сообщение об ограничении полетов над Махачкалой и принял решение развернуться, не выходя за пределы воздушного пространства Азербайджана. Лайнер вернулся в Баку в 10:13. 

Сообщается, что в скором время поступит информация о полетах в Россию. 

Ранее стало известно, что авиакомпания AZAL приостанавливает полеты по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку до выяснения обстоятельств крушения лайнера компании под Актау.

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