Самолет AZAL, летевший из Баку в Минводы, вернулся обратно

Рейс AZAL, вылетевший из Баку в Минводы, развернулся в небе и возвратился в аэропорт вылета. Ранее в авиакомпании заявили, что временно ограничат полеты в Грозный и Махачкалу.

Пассажирский лайнер компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), который направлялся в Минводы из Баку, вернулся в аэродром вылета, об этом сообщили в пресс-служба перевозчика.

Командир воздушного судна получил сообщение об ограничении полетов над Махачкалой и принял решение развернуться, не выходя за пределы воздушного пространства Азербайджана. Лайнер вернулся в Баку в 10:13.

Сообщается, что в скором время поступит информация о полетах в Россию.

Ранее стало известно, что авиакомпания AZAL приостанавливает полеты по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку до выяснения обстоятельств крушения лайнера компании под Актау.