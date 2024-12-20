Вестник Кавказа

Глава Минтранса Азербайджана озвучил предварительные выводы комиссии

Глава Минтранса Азербайджана озвучил предварительные выводы комиссии
© Фото: Trend
Глава Минтранспорта Азербайджана Рашад Набиев сегодня вечером озвучил предварительные выводы специалистов, исследовавших обломки потерпевшего крушение под Актау авиалайнера азербайджанской компании AZAL.

Стали известны предварительные выводы специалистов, изучавших обломки потерпевшего крушение в окрестностях Актау самолета AZAL, а также показания свидетелей: они сводятся к тому, что имело место внешнее воздействие на воздушное судно, заявил сегодня министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Пассажиры самолета слышали звуки взрывов, когда он пролетал над Грозным. Выживший бортпроводник был ранен в руку, а на кадрах, распространенных в соцсетях и СМИ, видно, что у одной женщины травмированы рука и нога. На крыле и фюзеляже самолета есть следы пробоин и повреждений, отметил министр, передает Sputnik Азербайджан.

Набиев подчеркнул, что по требованию Азербайджана в расследовании принимают участие международные специалисты, в том числе сотрудники компании Embraer, которая производит эти самолеты.

В то же время министр подчеркнул, что окончательные выводы о причинах трагедии можно будет сделать только по окончательным результатам расследования.

Напомним, 25 декабря самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший рейсом Баку-Грозный, потерпел крушение в городе Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек. В авиакатастрофе погибли 38 человек, среди них – граждане России, Азербайджана и Казахстана.

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