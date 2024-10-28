Новогодний SOS: Новогодний стол — это бомба! Как выжить после праздников

В этом выпуске медицинский журналист встречается с гастроэнтерологом, Александром Приказчиковым, чтобы обсудить, как правильно подготовиться к новогоднему застолью и что делать, если организм подводит в самый разгар праздника.

🎄 Как пережить новогодний стол и остаться здоровым?

В программе:

🍴 Что лучше есть в новогоднюю ночь, чтобы избежать проблем с пищеварением.

💊 Какие лекарства помогут при метеоризме, несварении и тяжести в желудке.

🚨 Когда нужно вызывать скорую помощь — симптомы, которые нельзя игнорировать.

⚠️ Как распознать панкреатит и чем он опасен.

🥗 Оливье: есть или не есть? С чем сочетать любимые праздничные блюда, чтобы избежать беды.

🍹 Что пить на празднике, чтобы сохранить баланс и не навредить себе.

Полезные советы, проверенные стратегии и профессиональные рекомендации — всё, что нужно знать, чтобы наслаждаться праздниками без вреда для здоровья.