Грузия нарастила импорт подсолнечного масла из России

В этом году Грузия приобрела у других стран на 12,6% больше подсолнечного масла, чем в 2023 году. Основным поставщиком стала Россия.

За 11 месяцев этого года Грузия нарастила закупку подсолнечного масла в других странах, следует из данных Национальной службы статистики.

В январе-ноябре Грузия ввезла из других стран 41 606 т подсолнечного масла на $44,5 млн, это на 12,6% больше чем за тот же период прошлого года.

Основной поставщик масла в Грузию - Россия, импорт из РФ занимает 87% всего поступающего в страну подсолнечного масла. Российское масло обходится Грузии дешевле всего - 1 л стоит $1,03. Также в Грузию поступает масло из Украины, Азербайджана и Венгрии. Украинское масло в закупке стоит $1,3 за литр.