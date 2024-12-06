Вестник Кавказа

Экспорт грузинских мандаринов увеличился в полтора раза

Экспорт грузинских мандаринов увеличился в полтора раза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинские мандарины начинают завоевывать рынок цитрусовых. Экспорт фруктов значительно вырос за год, а главным покупателем стала Россия.

Грузия экспортировала более 25 тыс тонн мандаринов за год, что принесло казне государства свыше $15 млн. 

Отмечается, что общий объем отправленных за рубеж цитрусовых вырос на 47%. Главным импортером фруктов стала Россия, куда направилось свыше 71% аграрной продукции. 

Отмечается, что более 5 тыс тонн нестандартных фруктов направили на консервные заводы. 

Всего в стране планируют собрать более 40 тыс тонн цитрусовых.

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