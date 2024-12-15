Вестник Кавказа

Поставки мандаринов из Грузии в Россию стали рекордными

Поставки мандаринов из Грузии в Россию стали рекордными
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В конце осени ввоз в РФ грузинских мандаринов установил рекорд по крайней мере за десять лет. За месяц Россия получила 6,9 тыс т мандаринов из Грузии.

В 2024 году выросли до рекордных значений поставки мандаринов из Грузии в Россию.

Согласно данным таможни, в ноябре из Грузии в Россию поступило 6,9 тыс т мандаринов, это рекорд последнего десятилетия. В ноябре 2023 года поставки составили всего 5,5 тыс т. В стоимостном выражении ноябрьские поставки также стали максимальными и составили $4,3 млн.

Россия - главный приобретатель грузинских мандаринов, на нее приходится около 73% экспорта, второе место занимает Армения - 25% экспорта, передает РИА Новости.

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