Поставки мандаринов из Грузии в Россию стали рекордными

В конце осени ввоз в РФ грузинских мандаринов установил рекорд по крайней мере за десять лет. За месяц Россия получила 6,9 тыс т мандаринов из Грузии.

В 2024 году выросли до рекордных значений поставки мандаринов из Грузии в Россию.

Согласно данным таможни, в ноябре из Грузии в Россию поступило 6,9 тыс т мандаринов, это рекорд последнего десятилетия. В ноябре 2023 года поставки составили всего 5,5 тыс т. В стоимостном выражении ноябрьские поставки также стали максимальными и составили $4,3 млн.

Россия - главный приобретатель грузинских мандаринов, на нее приходится около 73% экспорта, второе место занимает Армения - 25% экспорта, передает РИА Новости.