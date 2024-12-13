Раскрыта оптимальная порция мандаринов в день

Сколько мандаринов можно съесть за день без вреда для здоровья? Несмотря на то, что цитрусы богаты витаминами, объедаться ими не стоит, напомнила врач.

Мандарины богаты витаминами и не слишком калорийны, но переедать их не стоит, напомнила перед Новым годом главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"Для того чтобы получать максимальную пользу и удовольствие от самого "новогоднего" фрукта, не стоит потреблять более 200-250 г мандаринов в день"

– врач

Она добавила, что 100 г мандаринов содержат лишь 38 ккал и 8 г углеводов. Также новогодний цитрус - хороший источник клетчатки, витаминов и минералов, биофлавоноидов.

"Однако даже у здорового взрослого человека чрезмерное потребление цитрусовых, в том числе мандаринов, может вызвать псевдоаллергическую реакцию, сопровождающуюся кожными высыпаниями и зудом"

– врач

Из 100 г мандаринов можно получить 40% суточной нормы витамина С, также получить необходимые витамины группы В, А, уточнила диетолог, передает РИА Новости.