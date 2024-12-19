Протесты в Грузии: оппозиционер приговорен к крупному штрафу

Глава партии "Гирчи больше свободы" Зураб Джапаридзе приговорен к солидному штрафу, рассказали в политической организации.
Оппозиционеру придется выплатить государству 2,5 тыс лари (почти $900). Кроме того, на протяжении трех лет он не сможет носить оружие.
Административное правонарушение Джапаридзе совершил 2 декабря, в ходе акции протеста против решения властей Грузии о приостановке евроинтеграции.
Его обвинили, а позже признали виновным в неподчинении требованиям полиции и мелком хулиганстве.
Стоит отметить, что "Гирчи больше свободы" находится в составе "Коалиции за перемены", в рамках которой Джапаридзе был избран на выборах 26 октября депутатом парламента. Однако оппозиционер подал заявление об отказе от мандата. Решения по нему пока нет.