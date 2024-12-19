Вестник Кавказа

Протесты в Грузии: оппозиционер приговорен к крупному штрафу

Протесты в Грузии: оппозиционер приговорен к крупному штрафу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Серьезный штраф придется выплатить грузинскому политику, лидеру одной из партий оппозиции Грузии Зурабу Джапаридзе за правонарушения, которые он совершил на одной из акций протеста.

Глава партии "Гирчи больше свободы" Зураб Джапаридзе приговорен к солидному штрафу, рассказали в политической организации.

Оппозиционеру придется выплатить государству 2,5 тыс лари (почти $900). Кроме того, на протяжении трех лет он не сможет носить оружие.

Административное правонарушение Джапаридзе совершил 2 декабря, в ходе акции протеста против решения властей Грузии о приостановке евроинтеграции.

Его обвинили, а позже признали виновным в неподчинении требованиям полиции и мелком хулиганстве.

Стоит отметить, что "Гирчи больше свободы" находится в составе "Коалиции за перемены", в рамках которой Джапаридзе был избран на выборах 26 октября депутатом парламента. Однако оппозиционер подал заявление об отказе от мандата. Решения по нему пока нет.

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