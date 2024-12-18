Оппозиция в Грузии: инаугурация как триггер протестов и смена власти в 2024 году

Грузия находится в шаге от обновления руководства в 2024 году и смены формы правления. В воскресенье в Грузии пройдет инаугурация нового президента. При этом президент Зурабишвили не намерена оставлять дворец, в этом ее поддерживает оппозиция. Что происходит в Грузии перед Новым годом и станут ли протесты более радикальными в связи с инаугурацией?

В Грузии протесты в 2024 году начались после выборов в парламент, и с различной интенсивностью продолжаются по сей день. Новая волна может подняться уже сегодня – до инаугурации нового президента Грузии остается день, церемония состоится 29 декабря.

Грузия – инаугурация президента

Торжественная церемония инаугурации Михаила Кавелашвили, избранного президента Грузии, пройдет в парламенте страны в воскресенье 29 декабря. Мероприятие начнется в 11:00 по местному времени и к полудню в Грузии официально будет новый глава государства.

В здании парламента Грузии в день инаугурации будет действовать желтый уровень безопасности – представители СМИ должны иметь особую аккредитацию, а доступ посетителей в здание будет ограничен.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Меры связаны с тем, что оппозиционные силы Грузии не признают ни новоизбранный парламент, ни новоизбранного президента. На инаугурации хотят исключить возможность провокаций.

Выборы в Грузии 2024

В конце 2024 года в Грузии прошли как парламентские, так и президентские выборы. Первые состоялись 26 октября, их итоги не были признаны оппозицией – даже прошедшей в парламент, и привели к протестам. Вторые, выборы президента, прошли 14 декабря и были непрямыми, что также вызвало бурю негодования у оппозиционеров.

Президент Саломе Зурабишвили, примкнувшая к оппозиции, сейчас считает себя единственной законной властью в стране и не намерена уступать избранному Кавелашвили ни президентское кресло, ни дворец.

Грузия – президентская или парламентская республика?

Девятые выборы президента в Грузии во многом стали поворотным событием.

Во-первых, они стали первыми в истории Грузии непрямыми выборами, главу государства выбирала Коллегия выборщиков – половина из них депутаты парламента, половина – делегаты регионов.

Во-вторых, у кандидата в президенты не было соперников, на пост претендовал только бывший футболист Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией Грузии.

В-третьих, со вступлением нового президента в должность Грузия сменит форму правления: завершится переход от смешанной (полу-президентской) к полностью парламентской модели управления государством.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Впрочем, полная власть парламента уже очевидна: единственный кандидат в президенты был выдвинут и, по сути, избран «Мечтой». Сам Кавелашвили, вероятно, ранее не имел президентских амбиций. Он не скрывает, что его выдвижение было решением партии и Бидзины Иванишвили. Сейчас избранный президент Грузии держится в тени, станет ли он заметной политической фигурой покажет время. Кавелашвили избран на пятилетний срок.

Зурабишвили – срок полномочий

Президент Саломе Зурабишвили, некогда также выдвинутая на пост правящей партией, но вскоре отколовшаяся от нее, а затем вовсе перешедшая в оппозицию, станет последним «неудобным» президентом в Грузии. Зурабишвили завершит свой президентский срок с приходом нового главы государства, это произойдет 29 декабря 2024 года. При этом после этого экс-президент может угодить в тюрьму: Зурабишвили отказывается признавать итоги выборов, создает совет для проведения новых выборов, а также собирается остаться в президентском дворце и после инаугурации Кавелашвили. В этом ее поддерживает радикальная оппозиция, готовая вместе с уходящим президентом забаррикадироваться во дворце.

Протесты в Грузии – чего ждать от оппозиции?

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

На данный момент протестные акции в Грузии идут 30-й день подряд. Особенно яро проходили митинги после решения руководства страны о заморозке переговоров по евроинтеграции – тысячи людей собирались у парламента, случались стычки с силовиками, оппозиционеров разгонял водометами и слезоточивым газом спецназ, проводились задержания. Затем акции протеста стали более короткими и спокойными, но проходят они ежедневно. После президентских выборов акции включают не только митинги, но и шествия. Так, на пятницу 27 декабря в Тбилиси запланировано почти два десятка шествий, также марши пройдут в других городах страны– Батуми, Кутаиси, Зугдиди. Вечером у здания грузинского парламента традиционно соберутся сотни оппозиционеров.

Будет ли в Грузии новая волна протестов, связанная с инаугурацией президента? Премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает, что эскалации не случится. Также власти страны убеждены, что планы Зурабишвили не реализуются, и новый президент Грузии сможет спокойно вступить в должность и без помех войдет в президентский дворец.