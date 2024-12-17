"Грузинская мечта" назвала личные качества нового президента

Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили поддерживает традиции, культуру и идентичность своей страны. Он также не сможет попасть под иностранное влияние, как это сделала Саломе Зурабишвили, считают в правящей партии.

Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили не сможет попасть под влияние внешних сил, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. Это отличает его от фигуры уходящей с поста Саломе Зурабишвили.

"Михаил Кавелашвили – личность, на которую никогда ни одна внешняя сила не сможет оказать никакого влияния, и он всегда будет опираться и исходить из национальных интересов нашей страны"

- Леван Мачавариани

Он отметил, что для нового грузинского президента в приоритете находится традиции, культура и идентичность страны.

Инаугурация нового президента Грузии состоится 29 декабря в здании парламента. Оппозиция считает, что этот день станет кульминацией протестов.