Вестник Кавказа

Пилоты и стюардесса потерпевшего крушение самолета будут похоронены на Аллее почетного захоронения

Соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой с самолетом компании “Азербайджанские авиалинии“ в Актау
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двое пилотов и стюардесса, погибшие при авиакатастрофе в Актау, будут похоронены на Аллее почетного захоронения. Самолет AZAL разбился 25 декабря.

Двое пилотов Александр Кальянинов и Игорь Кшнякин, а также стюардесса Хекума Алиева будут похоронены на II Аллее почетного захоронения.

Пилоты и стюардесса погибли в результате крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря в западной части Казахстана.

Отмечается, что их тела будут доставлены из Казахстана.

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря. Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился возле города Актау. На борту находились 67 человек.

Жертвами трагедии стали 38 человек, еще 29 выжили.

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