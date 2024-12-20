Пилоты и стюардесса потерпевшего крушение самолета будут похоронены на Аллее почетного захоронения

Двое пилотов и стюардесса, погибшие при авиакатастрофе в Актау, будут похоронены на Аллее почетного захоронения. Самолет AZAL разбился 25 декабря.
Двое пилотов Александр Кальянинов и Игорь Кшнякин, а также стюардесса Хекума Алиева будут похоронены на II Аллее почетного захоронения.
Пилоты и стюардесса погибли в результате крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря в западной части Казахстана.
Отмечается, что их тела будут доставлены из Казахстана.
Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря. Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился возле города Актау. На борту находились 67 человек.
Жертвами трагедии стали 38 человек, еще 29 выжили.