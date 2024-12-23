В Баку прощаются с жертвами катастрофы в Актау

В Азербайджан доставили тела еще 24 жертв авиакатастрофы. В эти минуты в столице республики проходит церемония прощания с погибшими членами экипажа.

В Баку стартовала церемония прощания с членами экипажа, погибшими в в результате крушения самолета авиакомпании AZAL в Актау. Об этом сообщают азербайджанские средства массовой информации.

В мероприятии участвуют родные погибших, официальные лица и представители общественности.

Погибшие командир корабля Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и бортпроводница Хокума Алиева будут похоронены сегодня во II Аллее почетного захоронения.

Их тела были вывезены в ночь с 28 на 29 декабря спецрейсом из Казахстана. Также в Баку доставлены тела 21 пассажира.

В четверг в республику привезли тела четырех погибших.

Напомним, 25 декабря в нескольких километрах от аэропорта Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось почти 70 человек, 28 из которых удалось выжить.