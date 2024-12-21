Вестник Кавказа

Движение фур к границе с Турцией восстановили в Грузии

Движение фур к границе с Турцией восстановили в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ведущую к границе с Турцией дорогу открыли для фур в Грузии. Ранее для них действовал запрет, связанный с тяжелыми погодными условиями.

В Грузии отменили ограничения на передвижение крупногабаритного транспорта по дороге Ахалкалаки-Карцахи, которая ведет к границе с Турцией. Об этом информирует 29 декабря департамент автомобильных дорог Грузии.

Сегодняшней ночью там действовал запрет на движение, введенный на фоне снегопада и метели.

Запрет распространялся лишь на большегрузы. Легковые автомобили могли проезжать по дороге без ограничений.

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