Движение фур к границе с Турцией восстановили в Грузии

Ведущую к границе с Турцией дорогу открыли для фур в Грузии. Ранее для них действовал запрет, связанный с тяжелыми погодными условиями.

В Грузии отменили ограничения на передвижение крупногабаритного транспорта по дороге Ахалкалаки-Карцахи, которая ведет к границе с Турцией. Об этом информирует 29 декабря департамент автомобильных дорог Грузии.

Сегодняшней ночью там действовал запрет на движение, введенный на фоне снегопада и метели.

Запрет распространялся лишь на большегрузы. Легковые автомобили могли проезжать по дороге без ограничений.