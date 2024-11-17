Вестник Кавказа

Турецкие правоохранители задержали банду "туристических" мошенников

Турецкие правоохранители задержали банду "туристических" мошенников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецким полицейским удалось избавить туристов от банды мошенников, наживавшихся на обмане доверчивых путешественников в 9 провинциях страны и в Стамбуле долгих полгода и заработавших на них десятки миллионов долларов.

Турецким правоохранителям в результате кропотливой работы удалось выйти на след банды мошенников, заработавших на доверчивых туристах более 2,1 млрд турецких лир ($60 млн): полиция сираны задержала 20 подозреваемых, передает турецкое информационное агентство IHA.

"В результате операции задержаны 20 подозреваемых, из них арестованы 12. У подозреваемых конфискованы шесть автомобилей и мотоцикл, а в целом на их счетах, использовавшихся для обмана граждан, было 2 млрд 147 млн 983 тыс турецких лир"

- IHA

Подозреваемые действовали по отработанной и опробованной схеме: они размещали в газетах фальшивые объявления с рекламой отелей-бунгало, а потом получали деньги за бронирование несуществующих отелей. Из-за их действий пострадали сотни туристов, пишет СМИ.

Готовили операцию по поимке мошенников долгих 5 месяцев – для этого турецким оперативникам пришлось внедриться в их банду, завершилась она успехом: бандиты были схвачены в девяти турецких провинциях и в крупнейшем мегаполисе страны Стамбуле, - говорится в сообщении.

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