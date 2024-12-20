Вестник Кавказа

Турция запретила селить туристов в тесные номера

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Согласно новому постановлению, путешественников в Турции нельзя заселять в тесные номера в 4 и 5-звездочных отелях. Также их запрещено размещать в подвальных помещениях и комнатах без окон.

Власти Турции приняли новый документ, согласно которому 4 и 5-звездочные отели не могут заселять путешественников в тесные номера, рассказали местные СМИ.

«Опубликовано постановление о внесении изменений в "Положение о квалификации туристических объектов". Поправки коснулись номеров в гостиницах 4-5*, где определены минимальные квадратные метры для размещения путешественников»

- издание Turizm Ajansi

Минимальная площадь номеров в 4-звездочном отеле должна составлять 20 км м, в 5-звездочном – 25 кв м. Правила не касаются отелей, располагающихся в зданиях с культурно-исторической ценностью.

Также отели не могут предоставлять номера в подвалах и без окон.

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