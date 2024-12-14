Вестник Кавказа

Турция стала самым популярным направлением у российских туристов на лето 2025 года

Турция стала самым популярным направлением у российских туристов на лето 2025 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция по-прежнему остается главнейшем направлением заграничного отдыха среди россиян. Туроператоры прогнозируют, что тенденция сохранится и в 2025 году.

Россияне уже начинают планировать заграничный отдых на лето 2025 года. Самым продаваемым направлением среди туроператоров стала Турция, рассказали в пресс-служба Российского союза туриндустрии. 

В туристической отрасли страны ожидают повышенного роста продаж туров в феврале 2025 года. В этом месяце будут наибольшие скидки на заграничные путевки.  

Сообщается, что в уходящем году россияне путешествовали за границу чаще на 20%. Всего около 10 млн соотечественников предпочли заграничные курорты.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
990 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турция хочет подписать соглашение о демаркации морских границ с Сирией

Турция хочет подписать соглашение о демаркации морских границ с Сирией

Судно с грузом затонуло в порту в Стамбуле

Судно с грузом затонуло в порту в Стамбуле

Россияне на 17% чаще выезжали за границу в 2024 году

Россияне на 17% чаще выезжали за границу в 2024 году

Глава МИД Турции совершит визит в Сирию

Глава МИД Турции совершит визит в Сирию

Азербайджан вошел в D-8

Азербайджан вошел в D-8

Анкара опровергла причастность к смене власти в Сирии

Анкара опровергла причастность к смене власти в Сирии

Отказ от &quot;все включено&quot; станет катастрофой для туризма в Турции

Отказ от "все включено" станет катастрофой для туризма в Турции

Турция не разрешала грузить товары для Израиля

Турция не разрешала грузить товары для Израиля

В Анкаре опровергли планы присоединить к Турции территории Сирии

В Анкаре опровергли планы присоединить к Турции территории Сирии

Посольство Турции открылось в Дамаске после 12-летнего перерыва

Посольство Турции открылось в Дамаске после 12-летнего перерыва

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы