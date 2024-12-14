Турция стала самым популярным направлением у российских туристов на лето 2025 года

Турция по-прежнему остается главнейшем направлением заграничного отдыха среди россиян. Туроператоры прогнозируют, что тенденция сохранится и в 2025 году.

Россияне уже начинают планировать заграничный отдых на лето 2025 года. Самым продаваемым направлением среди туроператоров стала Турция, рассказали в пресс-служба Российского союза туриндустрии.

В туристической отрасли страны ожидают повышенного роста продаж туров в феврале 2025 года. В этом месяце будут наибольшие скидки на заграничные путевки.

Сообщается, что в уходящем году россияне путешествовали за границу чаще на 20%. Всего около 10 млн соотечественников предпочли заграничные курорты.