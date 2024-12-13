Турция пришла на помощь Кубани

К очистке пляжей от нефти в Анапе присоединилась турецкая строительная компания «Енигюн». Она известна социальными инициативами и активной борьбе с экологическими проблемами.

В Анапу отправилась команда строительной компании «Енигюн» из Турции для помощи в очистке пляжей от мазута, рассказали в посольстве Турции в РФ.

«В этом контексте одна из ведущих компаний турецкого строительного сектора - компания "Енигюн" - направила свои команды, работающие на строительстве отелей в районе Анапы, на работы по очистке. Эта инициатива подчеркивает экологическую ответственность компании "Енигюн" и ее важную роль в защите экосистемы региона»

- посольство Турции в РФ

Сразу после крушения танкеров в районе Керченского пролива начались работы по очистке берегов от нефтепродуктов в Краснодарском крае, к которым присоединились волонтеры и экологи со всей России.

Компания «Енигюн» известна не только строительными проектами, но и социальными инициативами, отметили в посольстве. В этом случае, она делает большой шаг в борьбе с последствиями экологической катастрофы, случившейся у берегов Кубани. Благодаря ей и другим компаниям работы продвигаются намного быстрее.

Напомним, что в Краснодарском крае 54 км береговой линии оказалось загрязнено мазутом, их них 44 км в Анапе. Последствия катастрофы ликвидируют свыше 6 тыс человек.