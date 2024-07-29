Туристы попали в ДТП под Петербургом

Туристический автобус с пассажирами сегодня попал в аварию в Ленинградской области, сообщила Аварийно-спасательная служба региона.
"Сегодня на автодороге поселка Кузнечное в Приозерском районе произошло столкновение туристического автобуса и автомобиля Toyota RAV4. В результате происшествия пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля"
- МЧС Ленинградской области
Сами туристы в ДТП не пострадали, а вот водитель автобуса после столкновения с внедорожником оказался зажат в салоне – его пришлось вырезать специнструментом чтобы освободить с рабочего места, передает РИА Новости.
Пострадали и два пассажира легкового автомобиля – их и водителя автобуса госпитализировала бригада скорой помощи, прибывшая на место аварии из Приозерска, говорится в сообщении.
Откуда были туристы, совершавшие автоэкскурсию по области, не сообщается.