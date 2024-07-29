Вестник Кавказа

Туристы попали в ДТП под Петербургом

Туристы попали в ДТП под Петербургом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня днем в дорожно-транспортное происшествие в Приозерском районе Ленинградской области попал туристический автобус – в результате столкновения с внедорожником пострадал его водитель и два пассажира легковушки.

Туристический автобус с пассажирами сегодня попал в аварию в Ленинградской области, сообщила Аварийно-спасательная служба региона.

"Сегодня на автодороге поселка Кузнечное в Приозерском районе произошло столкновение туристического автобуса и автомобиля Toyota RAV4. В результате происшествия пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля"

- МЧС Ленинградской области

Сами туристы в ДТП не пострадали, а вот водитель автобуса после столкновения с внедорожником оказался зажат в салоне – его пришлось вырезать специнструментом чтобы освободить с рабочего места, передает РИА Новости.

Пострадали и два пассажира легкового автомобиля – их и водителя автобуса госпитализировала бригада скорой помощи, прибывшая на место аварии из Приозерска, говорится в сообщении.

Откуда были туристы, совершавшие автоэкскурсию по области, не сообщается.

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