Минивэн с экскурсантами в Дагестане сгорел в ДТП

Водитель минивэна, в котором находилась экскурсионная группа, выехал из дагестанской столицы в Верхний Гуниб и столкнулся с ограждением, машина загорелась. От нее остался лишь обугленный каркас. Прокуратура республики проводит проверку.

Произошла автомобильная авария в Левашинском районе Дагестана на дороге между Махачкалой и Верхним Гунибом, рассказали в прокуратуре республики.

"Около 9:30, на автомобильной дороге "Махачкала - В.Гуниб" на территории Левашинского района, водитель автомобиля "Хендай Иллюзион", не справившись с управлением, допустил столкновение с дорожным ограждением"

- прокуратура Дагестана

Минивэн сгорел, а его водитель и пассажиры получили травмы различной тяжести. Медики уже оказали пострадавшим всю необходимую помощь. Оказалось, что они ехали на машине в составе экскурсионной группы.

Прокуратура РД оценит, насколько водителем были соблюдены требования дорожной безопасности и оказания экскурсионных услуг.