Смертельное лобовое ДТП унесло жизнь молодого дагестанца

Автоавария произошла на окраине Махачкалы. "Гранта столкнулась с грузовиком. Жертвой автоаварии стал молодой человек, который умер уже в больнице.

На федеральной трассе Астрахань-Махачкала произошла автоавария с участием двух автомобилей, сообщает пресс-служба дагестанского МВД.

Легковушка "Лада Гранта" выехала на встречку и врезалась с малотоннажным грузовиком, за рулем которого находился 65-летний житель Семендера.

Отмечается, что 21-летний водитель "Гранты" получил серьезные травмы. Он был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу, где через несколько часов умер.