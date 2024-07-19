Вестник Кавказа

Смертельное лобовое ДТП унесло жизнь молодого дагестанца

Смертельное лобовое ДТП унесло жизнь молодого дагестанца
© Фото: телеграм-канал МВД Дагестана
Автоавария произошла на окраине Махачкалы. "Гранта столкнулась с грузовиком. Жертвой автоаварии стал молодой человек, который умер уже в больнице.

На федеральной трассе Астрахань-Махачкала произошла автоавария с участием двух автомобилей, сообщает пресс-служба дагестанского МВД.

Легковушка "Лада Гранта" выехала на встречку и врезалась с малотоннажным грузовиком, за рулем которого находился 65-летний житель Семендера.

Отмечается, что 21-летний водитель "Гранты" получил серьезные травмы. Он был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу, где через несколько часов умер.

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