Грузовик из Армении угодил в ДТП в Грузии

В Грузии попал в аварию трейлер, следовавший из Армении в сторону к границе с Россией. Водитель госпитализирован.

На трассе в Грузии произошло ДТП с участием грузовика с армянскими номерами. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария произошла неподалеку от населенного пункта Натахтари (край Мцхета-Мтианети) 22 июля. Водитель удалось достать из кабины с помощью спецтехники. Мужчину отвезли в больницу.

Согласно предварительным данным, фура направлялась к КПП "Верхний Ларс", который находится на границе России и Грузии.