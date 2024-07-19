Вестник Кавказа

Грузовик из Армении угодил в ДТП в Грузии

Грузовик из Армении угодил в ДТП в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии попал в аварию трейлер, следовавший из Армении в сторону к границе с Россией. Водитель госпитализирован.

На трассе в Грузии произошло ДТП с участием грузовика с армянскими номерами. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария произошла неподалеку от населенного пункта Натахтари (край Мцхета-Мтианети) 22 июля. Водитель удалось достать из кабины с помощью спецтехники. Мужчину отвезли в больницу.

Согласно предварительным данным, фура направлялась к КПП "Верхний Ларс", который находится на границе России и Грузии.

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