Товарооборот России и Грузии продолжает падать

Россия сократила товарооборот с Грузией в 2024 году. Объем торговли упал почти на 6%. Россия закупила у Грузии воду, вино, а также фрукты.

С начала 2024 года товарооборот России и Грузии упал на 5,8%, Тбилиси также сократил экспорт в Россию на 2%, приводит данные Национальная служба статистики Грузии.

Товарооборот за первое полугодие составил свыше $1,2 млрд. Доля России во внешнеторговом обороте с января по июнь этого года была – 11,6%.

Россия импортировала из Грузии почти 75 тыс т минеральной и пресной воды, около 41 тыс т вина, более 32 тыс т сока и газировки, свыше 18 тыс т спиртного и 3,4 тыс т фруктов.

Кроме того, Грузия приобрела у России порядка 380 тыс т природного и попутного газов, около 345 тыс т нефти и нефтепродуктов.

Помимо этого, Грузия купила 50,5 тыс т прутков из углеродиствой стали без обработки, а также почти 55 тыс т стеклянных бутылок, тар и других емкостей.