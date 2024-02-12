Россия и Грузия сократили в январе товарооборот на 28%

Взаимный оборот товаром между Россией и Грузией в первый месяц 2024 года упал на 28%. Экспорт продукции из республики сократился на 52%, а импорт российских товаров Грузию уменьшился на 15%.

РФ и Грузия в январе этого года сократили оборот товаров на 28% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Информацию об этом распространила Национальная служба статистики республики.

Таким образом, Россия стала вторым крупным торговым партнером Грузии. За первый месяц этого года РФ поставила в республику товаров на $148 млн, что меньше прошлых показателей на 15%. В свою очередь Грузия продала России продукции на $41 млн, это на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Первое место по товарообороту с Грузией в январе этого года заняла Турция. Взаимная продажа товаров между странами составила почти $233 млн, увеличив общий объем на 16%.

На третьем месте Китай с $96 млн товарооборота.

Азербайджан оказался на четвертом месте. Свыше $92 млн составил товарооборот между АР и Грузией.