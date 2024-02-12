Россия и Грузия сократили в январе товарооборот на 28%

РФ и Грузия в январе этого года сократили оборот товаров на 28% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Информацию об этом распространила Национальная служба статистики республики.
Таким образом, Россия стала вторым крупным торговым партнером Грузии. За первый месяц этого года РФ поставила в республику товаров на $148 млн, что меньше прошлых показателей на 15%. В свою очередь Грузия продала России продукции на $41 млн, это на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Первое место по товарообороту с Грузией в январе этого года заняла Турция. Взаимная продажа товаров между странами составила почти $233 млн, увеличив общий объем на 16%.
На третьем месте Китай с $96 млн товарооборота.
Азербайджан оказался на четвертом месте. Свыше $92 млн составил товарооборот между АР и Грузией.