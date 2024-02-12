Какое место заняла Грузия в "Индексе демократии"?

Грузия улучшила на один пункт свои позиции в "Индексе демократии" и поднялась на 89-е место в рейтинге. Республика как и в прошлый раз осталась в группе стран с "гибридным режимом".

Грузия расположилась на 89-м месте из 167 возможных в "Индексе демократии", который составляет аналитический журнал The Economist.

Республика получила 5,2 балла из 10, и поднялась на одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом.

В этом списке Грузия относится к странам с "гибридным режимом". Таким образом страна расположилась между Гонконгом и Мексикой.

Лучший показатель в "Индексе демократии" у Грузии был в 2013 году. Тогда республика заняла 78-е место и ей немного не хватило до перехода в группу "несовершенных демократий".

В рейтинге учитываются несколько показателей:

деятельность властей;

выборы и плюрализм;

свобода граждан;

влияние населения на политику.

По данным аналитиков, меньше 8% населения земли живет при режиме полной демократии.