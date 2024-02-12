Президент Грузии выступит с речью в Мюнхене

Зурабишвили направляется в Мюнхен. Там она примет участие в конференции по безопасности и выступит на одной из панелей. Поездка не согласована с правительством Грузии.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили отправилась в Мюнхен, ранее она получила официальное приглашение на конференцию по безопасности.

"На Мюнхенской конференции по безопасности, которая является ведущим в мире форумом для обсуждения вопросов международной безопасности, президент Грузии выступит с речью на панели "Более глубокий, широкий и дееспособный Европейский Союз"

– администрация президента Грузии

Также в Мюнхене Зурабишвили будет участвовать в дискуссии на тему "Обеспечение готовности Восточного фланга НАТО".

Конференция будет проходить 16-18 февраля. От правительства Грузии на конференцию едет глава МИД Илия Дарчиашвили.

В правящей партии очередную несогласованную поездку президента в Европу считают изменой.