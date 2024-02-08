В Грузии разразился новый скандал вокруг президента

Парламент Грузии считает, что целью поездки президента Грузии в Мюнхен является подрыв репутации страны. Правящая партия республики выступила против ее посещения Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не должна присутствовать на конференции по безопасности в Мюнхине. Ее визит подрывает мировую репутацию страны. Такое заявление сделал спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

Зурабишвили пригласили представители мероприятия принять участи в конференции. Президент Грузии несмотря на протест правящей партии «Грузинская мечта» отправилась в Германию.

"Саломе Зурабишвили представляет в Мюнхене только себя, она не представляет Грузию, поэтому там она находится как частное лицо. Этот факт еще раз показывает, что ее совершенно не интересует конституция Грузии, грузинский народ, она думает, что Грузия – это задний двор его резиденции, где она ведет себя, как хочет"

- Шалва Папуашвили

Спикер напомнил, что в прошлом году Зурабишвили хотели отправить в отставку из-за ее несогласованных с властями страны визитов за рубеж.

Папуашвили подчеркнул, что действия президента относятся к радикальны мерам, которые дискредитируют правительство республики.

"Саломе Зурабишвили прямо зависит от «Национального движения». Она находится под покровительством «Национального движения», в обмен на какую цену – все это проявилось. Пока что мы видим, цена – это радикализация, дискредитация страны. В том числе, ее визит в Мюнхен – это один из примеров. Единственная его цель – нанести ущерб международной репутации Грузии"

- Шалва Папуашвили

В этом году Грузию на Мюнхенской конференции будет представлять две делегации. Кроме Саломе Зурабишвили мероприятие посетит глава МИД страны Илья Дарчиашвили.