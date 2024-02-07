Грузия обеспечит прозрачность работы правительства

Премьер-министр Грузии пообещал, что правительство республики обеспечить прозрачность своей работы. Власти намерены предоставлять населению подробную информацию о каждом своем решении.

Правительство Грузии сделает своим принципом открытость работы власти и будет подробно объяснять свои действия. Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Всякий раз, когда мы принимаем определенное решение, мы должны как можно шире разъяснить обществу содержание и причины этого решения, это должно быть одним из руководящих принципов нашей деятельности"

- Ираклий Кобахидзе

Ранее неправительственные организации страны указывали на то, что власти не предоставляют доступ к информации. В частности, в 2020 году не были опубликованы постановления правительства, что противоречит статье о доступности информации.

Отмечается, что пока неизвестно относится ли заявление премьер-министра к старым поставновлениям или же будут касаться только новых.