Вестник Кавказа

В Москве задержали коррумпированного экс-министра обороны Армении

В Москве задержали коррумпированного экс-министра обороны Армении
© Фото: Telegram-канал 112
Бывший глава Минобороны Армении Аршак Карапетян вскоре предстанет перед судом – сегодня он был задержан в центре Москвы по запросу армянских властей, решается вопрос о его экстрадиции в Ереван.

Московские правоохранители по запросу Армении сегодня задержали в центре столицы на Тверской улице экс-министра обороны Армении Аршака Карапетяна, сообщают российские СМИ со ссылкой на Telegram-канал 112. 

"Аршака Карапетяна задержали на Тверской улице днем. Генерал-майор объявлен в розыск в Армении по нескольким статьям – "Незаконное участие в предпринимательской деятельности", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Злоупотребление властью"

- Telegram-канал 112

В ближайшее время суд решит вопрос об экстрадиции бывшего министра-коррупционера на родину, сообщили в столичных правоохранительных органах. Известно, что в Армении Карапетян был объявлен в международный розыск по ряду статей УК, - рассказал представитель московских правоохранителей, передает ТАСС.

Он также отметил, что суд в ближайшее время решит вопрос о его выдаче в Армению.

Напомним, Карапетян в 2021 году занимал пост министра обороны Армении лишь несколько месяцев, и в своей недолгой карьере "отметился" тем, что в ноябре 2021 года совершил незаконный визит в Ханкенди, что стало для Азербайджана крайней неожиданностью. То, что какая-то реакция от Баку последует, ожидали многие. Но степень ее жесткости оказалась довольно неожиданной: 15 ноября по представлению премьер-министра Никола Пашиняна Аршак Карапетян был уволен. В качестве причины приводится его бездействие в напряженной ситуации на границе. Однако некоторые армянские аналитики уверены, что Карапетян стал вынужденной жертвой за провал войск на границе, а заодно поплатился за свой визит в Карабах.

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