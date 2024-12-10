Страшное ДТП под Ставрополем: погибли четыре человека

Автокатастрофа со множеством жертв случилась сегодня неподалеку от Ставрополя. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб. От удара получили смертельные травмы и скончались четыре человека.

Четыре человека стали жертвами в аварии в Шпаковском районе, подробности рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.

Предварительно установлено, что примерно в пять часов вечера, на одиннадцатом километре Северного обхода Ставрополя, водитель "семерки", мужчина 62 лет, потерял управление, и "Жигули" вылетели на встречу. Там они врезались с внедорожником "Ниссан", который ехал навстречу.

"На месте автоаварии погибли оба водителя, а также два пассажира ВАЗ-2107 (пожилые женщины, личности их устанавливаются)"

– ГАИ

Пассажирка иномарки пострадала, ее доставили в больницу в Ставрополе.

Водитель "семерки" никогда не нарушал ПДД – никаких материалов на него не обнаружено. Как сейчас его машина оказалась на встречной полосе, неизвестно. Причины трагедии выясняют специалисты.