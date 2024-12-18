Аэропорт Владикавказа снова принимает самолеты

Воздушная гавань Владикавказа снова готова к приему самолетов. Ранее аэропорт закрывали из-за угрозы атак беспилотников.
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Владикавказа: аэровокзал республики снова принимает и отправляет воздушные суда. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов"
– Сергей Меняйло
Ранее глава региона сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе и закрытии главного аэропорта республики.
Отмечается, что силами ПВО были сбиты два дрона в воздушном пространстве Северной Осетии.