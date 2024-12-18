Вестник Кавказа

Аэропорт Владикавказа снова принимает самолеты

Аэропорт Владикавказа снова принимает самолеты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воздушная гавань Владикавказа снова готова к приему самолетов. Ранее аэропорт закрывали из-за угрозы атак беспилотников.

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Владикавказа: аэровокзал республики снова принимает и отправляет воздушные суда. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. 

"Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов"

– Сергей Меняйло 

Ранее глава региона сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе и закрытии главного аэропорта республики.

Отмечается, что силами ПВО были сбиты два дрона в воздушном пространстве Северной Осетии.

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