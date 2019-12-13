Вестник Кавказа

Генрих Мхитарян признан игроком года в Армении

Генрих Мхитарян признан игроком года в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Футболистом года в Армении в очередной раз стал Генрих Мхитарян. Игрок миланского "Интер" получил приз в 12-й раз.

Генрих Мхитарян в 12-й раз стал игроком года в Армении. Голосование провели эксперты футбольной федерации страны. 

Отмечается, что атакующий полузащитник миланского "Интера" получил от футбольных специалистов 87 баллов, опередив хавбека словацкого "Слована" Тиграна Барсегяна, которому присудили за игру в сезоне 62 балла. 

А вот звезда российского футбола Эдуард Сперцян, несмотря на яркие выступления и интерес серьезных европейских клубов, получил только 24 балла, заняв третье место. 

Отметим, что Мхитарян развился в большого футболиста в донецком "Шахтере". Дальше был переход в "Боруссию" из Дортмунда, где армянский полузащитник стал одним из лидеров. Мхитарян играл также в Англии за "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". 

Переход в итальянский "Интер" многими воспринимался как постепенный закат карьеры, однако 35-летний футболист сумел стать одним из ключевых игроков миланского гранда. 

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