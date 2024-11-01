Армянский ФК "Пюник" вскоре может стать российским

Чемпиона Армении по футболу футбольный клуб "Пюник" намерена приобрести российская компания с Урала, которая работает в сфере металлургии – сделка уже близка к завершению.

Армянский футбольный клуб "Пюник", завоевавший титул чемпиона Армении в сезоне 2023/2024, намерена купить российская компания, сообщает Legalbet.

Сделка практически завершилась – новым хозяином клуба станет уральская компания, занимающаяся металлургией, передает Sputnik Армения.

В начале нынешней осени владелец "Пюника" Артур Согомонян сообщил о продаже клуба из-за конфликта с руководством Федерации футбола Армении: ему не понравилась политика федерации в отношении детско-юношеского и взрослого футбола. Еще раньше, в мае 2023 года, президент ФФА Армен Меликбекян подал в суд на Согомоняна, после чего у клуба стали возникать проблемы с домашней ареной, явно возникшие после скандала.