Вестник Кавказа

Гранд армянского футбола призвал руководство ФФА уйти в отставку

логотип футбольного клуба “Пюник“
© Фото: сайт футбольного клуба “Пюник“
Действующий чемпион Армении по футболу высказался за отставку руководства ФФА. В "Пюнике" обвинили федерацию в том, что она довела ситуацию с футболом в стране до критической отметки.

Футбольный клуб "Пюник" из Еревана требует отставки руководства Федерации футбола страны. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте клуба.

Руководство команды солидарно с требованием своего фан-клуба, призвавшего ранее руководство ФФА к отставке.

"В ФК "Пюник" также полностью согласны с вопросами, поднятыми фанатскими движениями сборной Армении, FAF и Red Eagles, а также болельщиками других клубов, и уверены, что мнение болельщиков должно быть решающим, так как футбол, в первую очередь, принадлежит им"

– пресс-служба клуба

В тексте также отмечается, что "Пюник" обеспокоен результатами национальной сборной и разных возрастных команд в последние годы и общей ситуацией в клубном футболе в стране.

"Большое беспокойство вызывают не только неутешительные выступления сборной Армении и разных возрастных команд, проблемы массового и юношеского футбола, но и ситуация в армянском клубном футболе; 5 клубов, прекративших свою деятельность, невыполненная программа Профессиональной лиги и порочный круг планирования матчей АПЛ в рабочие дни и часы"

– ФК "Пюник"

В заявлении обращается внимание на то, что ситуация приближается к критической отметке, поскольку футбол в республике деградирует на всех уровнях.

"Мы призываем к единству клубы, представляющие Премьер-лигу, и предлагаем не молчать, публично оценить работу руководства ФФА и выразить свою позицию"

– пресс-служба ереванской команды

Напомним, "Пюник" – действующий чемпион Армении. По итогам сезона 2023/24 ереванская команда набрала 82 очка, опередив занявший второе место "Ноа" на 2 очка. В нынешнем первенстве столичный клуб располагается на второй строчке, имея в своем активе 25 очков. "Пюник" отстает от лидирующего "Урарту" на 4 очка, имея при этом игру в запасе.

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